Вашингтон, 5 марта, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может ослабить некоторые из введенных против Канады и Мексики торговых пошлин. Об этом 5 марта заявил министр торговли США Говард Латник.

Global Look Press/Omar Martinez/dpa

«Он рассматривает, какие сектора рынка могут получить смягчение, — возможно, это будет автопром, возможно, и другие», — отметил он в интервью Bloomberg TV.

По словам министра, несмотря на возможные изменения, тарифные меры в целом останутся в силе, поскольку они связаны с борьбой против поставок фентанила в США.

Латник добавил, что отдельные решения могут быть приняты уже в ближайшие дни, но более масштабный пересмотр торговых мер ожидается 2 апреля.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 1 февраля ввел пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25%, а также ввел дополнительные сборы в размере 10% на поставки из Китая. При этом он уточнил, что все эти ограничения вступят в силу 4 марта.

4 марта Трамп пригрозил Канаде увеличением пошлин, если Оттава введет ответные меры.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 4 марта назвал решение Трампа несправедливым. Он пообещал, что Оттава немедленно ответит на новые пошлины введением сборов в размере 25% на американские товары. По его прогнозу, жители соседней страны в результате будут больше платить за продукты питания, бензин и автомобили.

Кроме того, Трюдо заявил, что Трамп начал торговую войну против его страны, а также сообщил о том, что Канада подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения тарифов на канадские товары со стороны США.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала ввести ответные пошлины на американские товары. Вместе с тем она отметила готовность к переговорам для урегулирования этой проблемы.