Москва, 5 марта, 2025, 18:09 — ИА Регнум. Китайский пассажирский поезд Пекин — Москва в ходе опытной поездки успешно прибыл в российскую столицу и отправился обратно. Об этом 5 марта сообщили в «Российских железных дорогах».

РИА Новости/Евгений Одиноков

«Международный пассажирский поезд №¾ Пекин — Москва, который в настоящее время совершает опытную поездку, вчера доехал до Москвы и уже направляется обратно в Пекин», — процитировало компанию «РИА Новости».

Поезд в дороге сопровождают российские и китайские технические специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, тестовый пассажирский состав впервые после пандемии выехал из Китая в Россию 25 февраля. Поезд состоит из 12 вагонов китайского производства, ранее не эксплуатировавшихся на российских железных дорогах. Обратно в Пекин он должен вернуться 11 марта. По итогам поездки примут решение о дальнейшей эксплуатации на международном маршруте.

В декабре прошлого года возобновилось железнодорожное сообщение между китайским городом Суйфэньхэ в КНР и станцией Гродеково в Приморье поездом китайского формирования. Путь занимает полтора часа.

С апреля 2020 года пункты пропуска на границе с Россией прекратили свою работу из-за «нулевой терпимости» Китая к коронавирусной инфекции. С 8 января прошло года пункты пропуска Пограничный — Суйфэньхэ и Хуньчунь — Краскино на границе Приморского края и провинций Китая возобновили работу.