Москва, 5 марта, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову, известному под псевдонимом SHAMAN, в регистрации товарного знака «Я русский». Об этом музыкант рассказал 5 марта в своем Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Уточняется, что ему отказали из-за жалоб, поступающих от депутатов Госдумы, участников движения «Ветераны России» и других общественников. Активисты обвинили Дронова в желании монополизировать бренд «Я русский». При этом отмечается, что отказ Роспатента предварительный и адвокаты певца могут оспорить его в течение шести месяцев.

Дронов рассказал, что подал документы в Роспатент, чтобы привлечь внимание предпринимателей и недоброжелателей, использующих название хита в корыстных целях.

Он подчеркнул, что сразу осознавал невозможность регистрации бренда «Я русский» и при этом пошел на определенные риски.

«Отказ Роспатента мне в регистрации бренда дает гарантию, что название моей песни «Я русский» не достанется никому! Я надеюсь, что скандал, раздутый СМИ осенью, сделает свое дело и каждый человек в нашей стране будет знать, что никто не может зарегистрировать и использовать сакральные для нашего народа слова «Я русский», — написал певец.

12 октября SHAMAN, чей сингл «Я русский» вышел в 2022 году, подал в Роспатент две заявки на регистрацию такого же товарного знака. Согласно перечню товаров и услуг, регистрация бренда позволит артисту выпускать под этим названием алкогольную продукцию, парфюмерию, косметические средства и другие товары.

Представители движения «Ветераны России» попросили Роспатент отказать певцу в регистрации товарного знака «Я русский», так как, по их мнению, патриотизм нельзя использовать как маркетинговый инструмент для получения прибыли.

21 октября с просьбой запретить регистрацию патента в Госдуму обратились члены общественного движения «Зов народа». В организации считают, что такое использование фразы наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией.