Москва, 5 марта, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 млн рублей владельца соцсети SnapChat за повторный отказ локализовать персональные данные российских граждан. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Global Look Press/Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency

«Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал Snap Inc. виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ», — указано в Telegram-канале судов.

Компания Snap Inc владеет соцсетью для создания быстрых видеосообщений и фото, отправляемых в режиме реального времени.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Таганский суд Москвы также признал фотохостинг Pinterest виновным в нарушении закона о персональных данных. Компанию штрафовали на 12 млн рублей. По той же статье на 15 млн рублей был оштрафован владелец приложения для видеоконференций ZOOM и на 13 млн рублей — американская стриминговая платформа Twitch Interactive.