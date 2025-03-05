Москва, 5 марта, 2025, 18:28 — ИА Регнум. По поручению президента РФ Владимира Путина регионам списали порядка 1 трлн рублей задолженности по бюджетным кредитам. Об этом 5 марта заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

РИА Новости/ Илья Питалев

«В послании Федеральному собранию Российской Федерации вы дали поручение о списании двух третей бюджетных кредитов регионов, при условии направления высвобождаемых средств на реализацию инфраструктурных проектов. Объем списания таких кредитов составляет более триллиона рублей», — рассказал он в ходе совещания главы государства с членами правительства.

Отмечается, что такие списания затронут 79 субъектов страны и на данный момент Минфин также работает над заключением соглашения с регионами по переносу сроков погашения долга. Таким образом, дата оплаты с 2024 года по 2029 год включительно переносится на 2030–2039 годы.

Силуанов также рассказал, на какие сферы преимущественно предлагалось списать задолженность: около 50% — на сферу ЖКХ, 18%, или почти 200 млрд рублей, — на переселение из аварийного фонда, а также обновление общественного транспорта, 13% — на реализацию новых инвестиционных проектов и около 5% — на развитие опорных населенных пунктов.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Минфин обозначил ключевые приоритеты федерального бюджета России. В частности, в проект федерального бюджета вошло списание 2/3 кредитной задолженности регионов при условии целевого направления денег на инфраструктуру и инвестиции. Таким образом, после списания объем накопленного на начало прошлого года долга регионов государству к 2030 году сократится на 36% и уже составит 14% к налоговым и неналоговым доходам региональных бюджетов.

В июне 2024 года Путин сообщил, что сумма выданных инфраструктурных кредитов регионам из федерального бюджета до 2030 года составит 2,5 трлн рублей, а объем кредитования будет увеличен с 2025 года. Он уточнил, что портфель будет расти не менее чем на 250 млрд рублей ежегодно.