Киев, 5 марта, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Участвовавшие в национальном отборе Украины на Евровидение члены музыкальной группы MBreeze Александр и Илья Беляковы, а также певец Василий Демчук воспользовались возможностью выехать за границу и не вернулись в страну. Об этом 5 марта заявил музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин.

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Он просмотрел страницы Беляковых в соцсетях. Сначала по постам было видно, что музыканты находятся на Украине. Потом они сообщают о благотворительном концерте за границей, после чего все публикации сделаны так, чтобы не было непонятно, в какой они стране. Пользователи писали, что артисты находятся в Литве.

«С Васей Демчук интереснее. Артист имел на Украине неплохой старт, а теперь не скрывает, что работает моделью в Риме», — добавил Бутурлакин в беседе с изданием Informator.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта министерство культуры Украины приостановило выдачу артистам и журналистам рекомендаций для погранслужбы на выезд из страны. Причиной стало то, что уже 500 человек не вернулись из зарубежных поездок. В результате против чиновников, подписавших разрешения, возбудили уголовные дела.

В декабре 2024 года сбежавшие из страны украинские граждане рассказали немецкому телеканалу NTV, что сделали это, чтобы их не призвали в армию. Они отказываются идти на фронт, так как не хотят защищать коррумпированный олигархический режим.

На Украине из-за нехватки личного состава в армии продолжается отлов мужчин, которые скрываются от призыва. В декабре стало известно, что военкомы придумали новую схему, при которой хватают украинцев, выходящих из такси. Предположительно, военным помогают таксисты, сообщая о потенциальном кандидате на фронт.