Курск, 5 марта, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Командование украинских формирований, пытаясь укрепить свою группировку в приграничных районах Курской области, бросает в бой на территории Суджанского района «мобилизованное мясо» — 18-летних десантников. Об этом 5 марта рассказали военные группировки войск «Север» Вооруженных сил России.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам российских военнослужащих, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало отправлять на убой малоопытных 18-летних бойцов.

«Противник не прекращает попыток усилить свою группировку новым «мобилизованным мясом», в контратаках на наших морпехов на юге Суджанского района активно принимают участие 18-летние украинцы из десантных подразделений», — привело слова одного из них «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля минобороны Украины объявило о начале набора на военную службу 18-летних контрактников. Утверждалось, что такой контракт не носит обязательного характера и не является принуждением или мобилизацией, а после года службы доброволец может вернуться к гражданской жизни.

Позднее в этот же день издание «Страна. ua» написало, что украинских военных возмутили новые условия контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Многие из них сочли, что это будет несправедливо по отношению к тем, кто служит дольше. Также украинские военные боятся, что получившие обещанные выплаты за военную службу молодые люди могут сразу уехать за границу.

Минобороны РФ 1 марта сообщило, что киевскому режиму не удалось набрать в украинские формирования даже пары тысяч добровольцев, несмотря на запуск на Украине нового контракта для лиц 18–24 лет. Отмечалось, что в феврале ВСУ потеряли на 10 тыс. бойцов больше, чем сумели мобилизовать в свои ряды.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 12 февраля заявил ИА Регнум, что новые якобы добровольческие контракты для 18-летних украинцев являются не чем иным, как утилизацией населения Украины. Эксперт уточнил, что Киев очень зависит от человеческого ресурса, который уже исчерпан, и сейчас бригады ВСУ укомплектованы только наполовину.