Москва, 5 марта, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Порядка 10 млн россиян пострадали от действий телефонных мошенников. Об этом 5 марта заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что треть обманутых мошенниками российских граждан потеряла от 100 тыс. до 1 млн рублей.

«Народный фронт оказывает содействие гражданам, пострадавшим от действий телефонных мошенников. Только к нам поступает в год до 60 тыс. обращений от пострадавших людей», — рассказал Кузнецов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 марта Путин, выступая на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД, заявил, что в 2024 году ущерб от преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, превысил 200 млрд рублей. Он обратил внимание на то, что почти четверть обманутых россиян — это пенсионеры. Президент призвал правоохранителей искать новые методы борьбы с кибермошенничеством.

Как отметил глава госудаства, телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Он призвал эффективнее противодействовать этому виду преступлений.

Глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что на Украине организовано криминальное производство по мошенническому выкачиванию денег у граждан России. Глава ведомства добавил, что российские правоохранители совершенствуют методы противодействия трансграничному доступу аферистов к услугам связи.