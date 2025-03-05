Москва, 5 марта, 2025, 17:41 — ИА Регнум. На портале «Госуслуг» может появиться сервис, позволяющий россиянам ввести самозапрет на оформление sim-карт. Об этом 5 марта сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, злоумышленники часто пользуются «симками», оформленными на других граждан с помощью украденных персональных данных.

«Мы предлагаем ввести на портале «Госуслуги» соответствующий сервис с возможностью самозапрета оформления sim-карт», — сказал Григоренко в ходе совещания президента с членами правительства.

По его словам, часто при расследовании дел выясняется, что предполагаемый номер телефона фактически украден.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 апреля на «Госуслугах» россияне смогут проверить оформленные на них sim-карты. Авторы инициативы сочли, что подобные меры снизят количество sim-карт, приобретённых по подложным документам, и число мошеннических звонков.

1 марта на портале «Госуслуги» запустили сервис для установки добровольного запрета на оформление кредитов и займов. У того, кто им воспользовался, в кредитной истории заявителя появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета, после чего банки и микрофинансовые организации теперь обязаны отказывать в выдаче займов. По состоянию на 5 марта им уже воспользовались свыше 3 млн человек.