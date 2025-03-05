Москва, 5 марта, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Проблему кибермошенничества в стране можно решить только общегосударственными усилиями. Об этом 5 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Весь опыт последних лет показывает, что проблему кибермошенничества можно решить только общими усилиями, на общегосударственном уровне. И меры, предпринимаемые правительством, ЦБ и правоохранительными органами, крайне важны для выстраивания единого контура защиты», — рассказала она.

Набиуллина уточнила, что на данный момент крупные банки отбивают свыше 99% атак кибермошенников на россиян, и задачей регулятора в этой ситуации является помощь тем кредитным организациям, которые пока эту планку взять не в состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 марта глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что на Украине действуют целые криминальные производства по мошенническому выкачиванию денег у россиян. По информации ведомства, доля киберпреступлений в общем числе преступных деяний составляет 40%.

Позднее в этот же день президент России Владимир Путин отметил, что в 2024 году ущерб от преступлений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Глава государства подчеркнул, что почти четверть жертв преступников — это пенсионеры. Он также призвал искать новые методы противодействия киберугрозам.