Москва, 5 марта, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Биоэкономика станет темой Форума будущих технологий в 2026 году. С соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума.

«Указом о национальных целях развития Российской Федерации биоэкономика определена как одно из основных направлений обеспечения технологической независимости страны», — отметил советник президента Антон Кобяков.

Он пояснил, что благодаря внедрению природоподобных технологий и использованию возобновляемых ресурсов повышается эффективность любого производства и достигается технологическое лидерство. «Следующий Форум будущих технологий будет посвящен решениям, позволяющим внедрять практики из области биоэкономики в другие отрасли», — сказал Кобяков.

Национальный проект, направленный на технологическое обеспечение биоэкономики, обсудили 4 марта в ходе стратегической сессии правительства РФ. Он объединит передовые решения в сфере биотехнологий, возобновляемых биоресурсов, а также создания новых материалов. По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сфера биоэкономики находится на острие гонки технологий, при этом сельскохозяйственные, лесные и водные биоресурсы, которыми обладает Россия, являются существенным конкурентным преимуществом.

«Наша страна обладает значительными объемами и широким разнообразием биологических ресурсов. Развитие собственной переработки откроет возможность для дальнейшей диверсификации экономики, создания рабочих мест, запроса на сложный интеллектуальный труд, увеличения производства в смежных отраслях и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Нацпроект сформирует фундамент сразу для нескольких направлений, где возможно глубокое внедрение биопроцессов и использование современных форматов производства на индустриальном уровне: химии, пищевой индустрии, энергетики, медицины, экологии, сельского хозяйства.

Как отметили участники стратегической сессии, научная база и инфраструктура для развития биотехнологий были созданы еще в советские годы. Теперь же эту работу продолжит Совет по развитию микробиологической промышленности и биотехнологий, в состав которого входят более 200 представителей научного и бизнес-сообщества.

Ключевой задачей национального проекта названа консолидация усилий, мощностей и ресурсов, создание и модернизация конкурентных предприятий с целью увеличения доли отечественных, в том числе уникальных, продуктов биоэкономики и достижения технологического суверенитета в биоэкономике к 2030 году и лидерства к 2036 году.

Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента. Мероприятие проходит при поддержке правительства, оператором выступает фонд «Росконгресс». В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.