Москва, 5 марта, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Российскому правительству необходимо проработать меры по укреплению социальных гарантий для сотрудников МВД, в том числе по повышению их денежного довольствия. Об этом 5 марта сообщил президент РФ Владимир Путин.

Артем Геодакян/ТАСС

«Оно (денежное довольствие. — Прим. ред.), безусловно, должно быть, как в таких случаях говорят, конкурентоспособным. И, конечно, решение жилищных и других вопросов социального характера», — уточнил глава государства на расширенном заседании коллегии МВД.

Путин отметил, что этот вопрос давно назрел. Он попросил правительство совместно с МВД подготовить конкретные предложения и направить их на рассмотрение.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля первый замминистра внутренних дел России, генерал-полковник полиции Александр Горовой заявил, что в ведомстве образовался значительный дефицит кадров: в органах внутренних дел некомплект достиг 18,7%, а в подразделениях миграции — 11,7%. Он также отметил, что зарплаты в стране с 2012 по 2022 годы в среднем выросли в 3,1 раза, а у сотрудников МВД — в 1,4 раза.

Глава МВД России Владимир Колокольцев в сентябре 2024 года заявил, что не получается поднять зарплаты участковым полицейским из-за недофинансирования министерства. По его словам, средства выделяют строго по штату и по минимальным надбавочным ставкам.