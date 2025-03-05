Лэнгли, США, 5 марта, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ли Рэтклифф заявил, что ведомство вскоре может возобновить передачу разведданных Украине. Об этом 5 марта сообщил телеканал CNN.

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«Думаю, в вопросе разведданных и оборонной помощи пауза, которая позволила этому случиться, скоро исчезнет», — заявил Рэтклифф.

По его словам, прекращение предоставления разведданных Киеву и оказания военный помощи дали американскому президенту Дональду Трампу возможность получить ответ на вопрос, привержен ли миру глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме состоялась встреча Трампа с Зеленским, по итогам которой планировалось подписать соглашение по редкоземельным металлам. Трамп потребовал прекращения боевых действий на Украине, Зеленский отказался, вступив в перепалку с президентом США. Пытаясь возражать вице-президенту Джей Ди Вэнсу, он нецензурно выругался. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

С 4 марта США приостановили военную помощь Украине. 5 марта Вашингтон запретил Великобритании снабжать Украину американскими разведданными. Как пояснил Рэтклифф, речь идет о паузе в передаче разведданных на фронте. По его словам, такая мера воздействия необходима, чтобы «призвать всех к ответственности за установление мира».

Зеленский 4 марта заявил о готовности к переговорам и к достижению мира на Украине. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что верить главе киевского режима нельзя. Он назвал заявление Зеленского о желании урегулировать ситуацию на Украине попыткой выторговать у США гарантии безопасности лично для себя.