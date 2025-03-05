Москва, 5 марта, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Молдавии в Москве Лилиана Дария для вручения ему ноты в связи с непринятием верительных грамот у российского посла в Кишинёве Олега Озерова. Об этом 5 марта заявили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Послу Молдавии был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием разъяснения причин нарушения молдавской стороной ее положений в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств, и очередности вручения ими верительных грамот», — говорится в заявлении.

Отмечается, что молдавскому дипломату также выражено недоумение в связи с тем, что президент Молдавии Майя Санду в нарушение Венской конвенции до сих пор не приняла верительные грамоты российского посла, прибывшего в страну в октябре 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, Министерство иностранных дел России уже выражало протест Дарию. 27 января посла вызвали в МИД из-за публикации Кишинёвом конфиденциальной ноты российского посольства, а также из-за беспочвенных обвинений одной из молдавских партий в адрес российского посла, призывов к его высылке и ограничению деятельности посольства РФ.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Молдавии размножается бацилла русофобии, а у власти находятся те, кто отвергают любой диалог с Москвой. Представитель Кремля выразил надежду, что Кишинёв поймет чудовищность своей ошибки и напомнил, что российская сторона всегда выступала за восстановление добрых отношений между двумя странами.