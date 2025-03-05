Москва, 5 марта, 2025, 17:05 — ИА Регнум. В 2024 году из МВД уволился каждый второй опытный сотрудник, общее количество вакантных должностей увеличилось более чем на 33 тыс. и превысило 172 тыс. Об этом 5 марта сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Он рассказал, что за последние пять лет количество выставляемых ежесуточно нарядов в среднем по России сократилось на четверть, а за шесть лет практически полностью обновился состав участковых уполномоченных.

«Только за минувший год уволился каждый второй опытный сотрудник с выслугой в этом подразделении от десяти лет и более. А специфика данного направления подразумевает доскональные знания вверенной территории, ежедневное общение с гражданами. Чтобы наладить контакт с населением, требуются годы», — отметил Колокольцев на заседании коллегии МВД.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля первый замглавы МВД, генерал-полковник полиции Александр Горовой заявил, что в министерстве образовался значительный дефицит кадров: в органах внутренних дел некомплект достиг 18,7%, а в подразделениях миграции — 11,7%. Он также отметил, что зарплаты в стране с 2012 по 2022 годы в среднем выросли в 3,1 раза, а у сотрудников МВД — в 1,4 раза.

Официальный представитель МВД Ирина Волк отмечала, что по состоянию на 1 ноября 2024 года некомплект личного состава органов внутренних дел составил 173,8 тыс. человек, или 18,8% от штатной численности. Несмотря на существенный дефицит кадров и возросшую нагрузку на сотрудников, за прошедшие 10 лет повысилась раскрываемость многих составов преступлений против личности и собственности, в том числе убийств и покушений на убийство, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, подчеркнула она.