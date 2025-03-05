Москва, 5 марта, 2025, 17:14 — ИА Регнум. В России банки начали снижать ставки по ипотечным кредитам, что является хорошим сигналом. Об этом 5 марта заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«На рынке ипотечного кредитования в последние дни банки начали снижать ставки, где-то на 1-1,5% в зависимости от размера первоначального взноса. И это уже хороший, позитивный сигнал», — подчеркнул он.

Новак уточнил, что уже принято постановление правительства от 7 февраля по итогам совещания с Путиным, которое посвящено увеличению маржинальности льготных ипотечных программ, среди которых семейная, дальневосточная и арктическая ипотеки. Вице-премьер добавил, что в этих программах уже видны некоторые результаты.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ РФ глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2025 году в России ипотечное кредитование вырастет на 5%. При этом она подчеркнула, что после чрезмерного прироста 2023 года и первой половины прошлого года требуется более сдержанная динамика.

Специалисты аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) прогнозируют, что при сохранении жесткой денежно-кредитной политики Центробанка объем ипотечного рынка в 2025 году снизится на 30% по сравнению с 2024-м, когда было выдано 4,9 трлн рублей. Основной причиной эксперты называют отмену массовой льготной ипотеки по ставке 8% и повышение рыночных ставок по кредитам до 28% годовых.

Финансовый советник Анна Веденеева 25 ноября 2024 года заявила, что ситуация с ипотечным кредитованием в России может улучшиться в 2025 году. Она предположила, что если Центральный банк России решит снизить ключевую ставку для стимулирования экономики, это может привести к уменьшению ипотечных ставок, что будет выгодно для заемщиков, поскольку снизит стоимость кредитов.