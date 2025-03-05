Москва, 5 марта, 2025, 17:03 — ИА Регнум. На сегодняшний день уже свыше 3 млн россиян воспользовались самозапретом на кредиты через портал «Госуслуги». Об этом 5 марта рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Эрик Романенко/ТАСС

Глава регулятора уточнила, что самозапрет на кредиты начал действовать только четыре дня назад, с 1 марта, после вступления в силу соответствующего закона.

«Уже более 3 млн человек за четыре только дня установили самозапрет на кредиты, чтобы мошенники не могли оформить на их имя кредиты и вывести [их средства]», — заявила она.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта на портале «Госуслуги» запустили сервис для установки добровольного запрета на оформление кредитов и займов. У того, кто им воспользовался, в кредитной истории заявителя появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета, после чего банки и микрофинансовые организации теперь обязаны отказывать в выдаче займов.

Руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев 5 марта рассказал, что появившаяся у россиян возможность установки самозапрета на кредиты через «Госуслуги» поспособствует тому, что мошенники начнут проводить целевые атаки. Эксперт призвал сограждан в связи с этим не сообщать в цифровом пространстве информацию о своем распорядке дня, увлечениях и часто посещаемых местах.