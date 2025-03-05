Москва, 5 марта, 2025, 17:30 — ИА Регнум. В России утвердят новую систему оплаты труда учителей в следующем году. Об этом 5 марта заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме.

«По поручению президента [РФ Владимира Путина] правительство формирует сейчас новые отраслевые системы оплаты труда для того, чтобы устранить диспропорции… В 2026 году с учетом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда», — сообщил он.

Отмечается, что нововведения планируют внедрить в 2027 году во всех образовательных организациях. В разработке, по словам Чернышенко, будут задействованы Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря Чернышенко сообщил, что преподаватели будут получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников. Он добавил, что такое положение будет прописано в Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года, которое будет представлено в администрацию президента в следующем марте.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также предложил расширить стимулирующую выплату учителям в школах и детских садах до 5 тыс. рублей. Он пообещал проработать вопрос о повышении зарплат и педагогам коррекционных школ.