Москва, 5 марта, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Крупные российские банки отбивают свыше 99% мошеннических атак на граждан. Об этом 5 марта сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Наша задача — устанавливать планку требований для антимошеннических систем банков и помогать тем банкам, которые эту планку пока взять не могут», — отметила она в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава ЦБ РФ напомнила, что с середины прошлого года заработал закон, который обязывает банки на два дня приостанавливать переводы на счета из базы о мошеннических операциях. Она постоянно пополняется благодаря сведениям из кредитных организаций и МВД.

По словам Набиуллиной, клиенту банка обычно хватает указанного периода, чтобы одуматься и разобраться с переводом. Ежедневно банки останавливают 300 тыс. переводов на подозрительные счета, добавила она.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951441" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина — о предложениях ЦБ по борьбе с кибермошенничеством

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Набиуллина отметила, что многие банки занижали реальный уровень мошенничества, не отправляя в базу данных обращения пострадавших клиентов. После ряда надзорных мероприятий кредитные организации стали более полно направлять данные о мошенничестве в 85% случаев. Необходимо индивидуально улучшать работу отстающих банков, подчеркнула глава ЦБ РФ.

Председатель Банка России назвала предотвращение роста кредитного мошенничества главной задачей в борьбе со злоумышленниками, похищающими средства граждан. Масштабы такого типа обмана продолжают расти. По её словам, за последний год так было похищено 40% от всех украденных у граждан средств.