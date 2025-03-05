Москва, 5 марта, 2025, 17:07 — ИА Регнум. В России проработают дополнительные меры поддержки для молодых медработников и педагогов в рамках уже существующих федеральных гарантий. Такое поручение профильным ведомствам 5 марта дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Будет поручено Минобрнауки, Минпросвещения, Минздраву, Минтруду и Минэкономразвития проработать дополнительные гарантии именно для молодых специалистов», — подчеркнул он на правительственном часе в Госдуме.

В конце декабря Чернышенко рассказал, что учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников. По его словам, это будет прописано в Стратегии развития образования.

1 апреля прошлого года медицинским работникам, которые трудоустроены в малых городах, районных центрах и селах, повысили зарплату. Так, в городах, где живут от 50 тыс. до 100 тыс. человек, врачи дополнительно будут получать 29 тыс. рублей, средний персонал — 13 тыс., а в населенных пунктах с численностью менее 50 тыс. человек ежемесячные дополнительные выплаты составят 50 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября президент России Владимир Путин рассказал, что в 2025 году ряд регионов РФ опробует более справедливую модель системы оплаты труда бюджетников. К 2027 году планируется распространить её на всех сотрудников бюджетной сферы.

29 февраля Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда бюджетников. Он подчеркнул, что нужно повышать доходы специалистов, которые работают в этой сфере.