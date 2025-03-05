Берлин, 5 марта, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Германия оказалась на пределе возможностей по передаче оружия Украине. Об этом 5 марта заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны Германии Михаэль Штемпфле.

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Журналисты задали представителю оборонного ведомства вопрос, планирует ли Берлин новые поставки на Украину оружия наподобие зенитных комплексов Patriot из запасов бундесвера. В ответ Штемпфле напомнил, что такое оружие неоднократно поступало на Украину из Германии.

«Однако здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена», — заявил Штемпфле.

При этом он отметил, что промышленность Германии вносит свой вклад, реализуя на Украине ряд проектов. Представитель немецкого ведомства добавил, что военная поддержка Киева и укрепление собственной обороноспособности должны рассматриваться параллельно.

Как сообщало ИА Регнум, США 4 марта приостановили поставки оружия на Украину. Этому предшествовал скандал с участием главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме. На переговорах в Овальном кабинете он вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Зеленский отказался от требований Трампа прекратить боевые действия. В ходе перепалки с Вэнсом он нецензурно выругался. Главу киевского режима выдворили из Белого дома.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц 5 марта заявил, что Вашингтон может возобновить военную помощь Киеву в случае успеха переговоров с руководством киевского режима.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 5 марта предупредил, что США могут возобновить военную помощь Киеву, если Зеленский согласится подписать кабальное сырьевое соглашение по редкоземельным металлам.