Германия оказалась на пределе возможностей по передаче оружия Украине
Минобороны ФРГ: Берлин оказался на пределе возможностей по передаче оружия Киеву
Берлин, 5 марта, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Германия оказалась на пределе возможностей по передаче оружия Украине. Об этом 5 марта заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны Германии Михаэль Штемпфле.
Журналисты задали представителю оборонного ведомства вопрос, планирует ли Берлин новые поставки на Украину оружия наподобие зенитных комплексов Patriot из запасов бундесвера. В ответ Штемпфле напомнил, что такое оружие неоднократно поступало на Украину из Германии.
«Однако здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена», — заявил Штемпфле.
При этом он отметил, что промышленность Германии вносит свой вклад, реализуя на Украине ряд проектов. Представитель немецкого ведомства добавил, что военная поддержка Киева и укрепление собственной обороноспособности должны рассматриваться параллельно.
Как сообщало ИА Регнум, США 4 марта приостановили поставки оружия на Украину. Этому предшествовал скандал с участием главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме. На переговорах в Овальном кабинете он вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Зеленский отказался от требований Трампа прекратить боевые действия. В ходе перепалки с Вэнсом он нецензурно выругался. Главу киевского режима выдворили из Белого дома.
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц 5 марта заявил, что Вашингтон может возобновить военную помощь Киеву в случае успеха переговоров с руководством киевского режима.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 5 марта предупредил, что США могут возобновить военную помощь Киеву, если Зеленский согласится подписать кабальное сырьевое соглашение по редкоземельным металлам.