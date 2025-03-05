Москва, 5 марта, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила маркетплейсам Ozon и Wildberries срок исполнения предупреждения по обеспечению добровольного, прозрачного и прогнозируемого механизма участия продавцов в акциях, включая автоматические. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Манзюк/ТАСС

Отмечается, что маркетплейсы в ранее установленный им срок подтвердили, что приняли меры по выполнению предупреждений, и ходатайствовали о том, чтобы им для обеспечения полной технической реализации требований ФАС продлили срок исполнения таковых до конца марта 2025 года.

«Ведомство проанализировало информацию о необходимой программно-технической доработке и признало запрашиваемые «Озон» и «Вайлдберриз» сроки обоснованными», — привел сообщение пресс-службы ТАСС.

ФАС намерена проконтролировать выполнение предупреждений и возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае наличия оснований для этого.

«Предупреждения направлены на создание условий, при которых участие в проводимых акциях, в том числе автоматических, возможно только при условии подтверждения от продавца», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля ФАС обязала Ozon и Wildberries создать прозрачный механизм для участия продавцов маркетплейсов в скидочных акциях. Тогда компании должны были уведомить ведомство об исполнении предупреждений до 28 февраля.

В ноябре 2024 года в ФАС уже призывали запретить автоматические скидки на товары на маркетплейсах, включая Wildberries. Отмечалось, что с осени прошлого года скидки на товары начали устанавливать без согласия продавцов, чтобы освободить склады перед распродажами и периодами высокого спроса, несмотря на то, что продавцы в таком случае могли понести убытки.

Помимо этого, в апреле ФАС выдала предупреждение Wildberries из-за нарушений антимонопольного законодательства и навязывания продавцам невыгодных условий договора. В ведомстве рассказали, что с 2022 по 2023 год к ним поступило большое количество обращений от граждан и организаций о таких нарушениях.