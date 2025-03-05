Москва, 5 марта, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Компания Google неоднократно оказывалась в центре скандалов, связанных со слежкой за пользователями, а потому к ней уже нет доверия. Об этом заявили председатель общественного совета при Минцифры РФ, заместитель гендиректора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов и эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) по борьбе с экстремизмом и блогер Алексей Трифонов.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Специалисты таким образом прокомментировали новость о том, что суд в Калифорнии отклонил ходатайство Google о прекращении группового иска, в котором утверждается, что корпорация незаконно собирала и анализировала данные телефонных разговоров потребителей с центрами обслуживания. Истцы заявляют, что корпорация выступала как несанкционированная третья сторона в этих разговорах, нарушая закон о неприкосновенности частной жизни.

В иске также утверждается, что продукт Google Cloud Contact Center AI (GCCCAI), поддерживающий центры обслуживания клиентов, тайно фиксирует и анализирует звонки клиентов компаний, таких как Verizon, Hulu, GoDaddy и Home Depot. По мнению истцов, эти данные используют для улучшения своих моделей искусственного интеллекта без информирования абонентов.

Сабитов отметил, что обещания Google сохранить конфиденциальность данных звучат всё менее убедительно, так как было уже много разоблачений по этому поводу. Эксперт не удивлен новым обвинениям в адрес компании, но при этом выразил обеспокоенность за российских пользователей.

«Настоятельно рекомендую отказаться от западных площадок и обратить внимание на отечественные сервисы. Они работают в рамках российской юрисдикции, что обеспечивает прозрачность и предсказуемость их работы. Кроме того, наши платформы обязаны соблюдать установленные запреты и нормы, что делает их более надежными», — отметил он.

Эксперт РОЦИТ заявил, что нарушение приватности пользователей уже стало корпоративной традицией Google. Компания, исчерпав легальные способы сбора данных, прибегает к обману, рассчитывая на безнаказанность.

«Обещания ИТ-гиганта о защите данных не стоят и ломаного гроша, ведь каждый новый скандал показывает, что главное для Google — монетизация любой ценой», — подчеркнул Трифонов.

Как передавало ИА Регнум, в России неоднократно штрафовали Google за нарушение законодательства. В ноябре суд постановил, чтобы корпорация выплатила 3,8 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

По данным на конец февраля 2025, в России в отношении Google было открыто семь исполнительных производств о взыскании штрафов за нарушения законодательства на сумму свыше 21 млрд рублей. Кроме того, на основании материалов Арбитражного суда Москвы против компании было открыто еще 16 исполнительных производств о взыскании штрафов более чем на 324 млн рублей.