Москва, 5 марта, 2025, 16:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 марта обсудит с членами правительства комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС

«На коллегии МВД говорили по целому ряду направлений, в том числе и по борьбе с интернет-мошенничеством. Сегодня пообсуждаем эту тему», — сказал глава государства.

Докладчиками выступят зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Также планируется рассмотреть ряд текущих вопросов.

Ранее, 5 марта, на коллегии МВД РФ глава ведомства Владимир Колокольцев заявил, что на Украине действуют целые производства по мошенническому выкачиванию денег россиян. Доля киберпреступлений от общего числа преступлений составляют 40%. Российские правоохранители совершенствуют подходы к противодействию трансграничному доступу злоумышленников к услугам связи, подчеркнул руководитель МВД.

Путин отметил, что в 2024 году ущерб от преступлений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Он обратил внимание на то, что почти четверть обманутых людей составили пенсионеры, и призвал искать новые методы противодействия киберугрозам.