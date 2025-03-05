Киев, 5 марта, 2025, 16:36 — ИА Регнум. В Верховной раде разрабатывают законопроект, предусматривающий постановку подростков на воинский учет с 14 лет. Об этом 5 марта заявил нардеп Максим Саврасов.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы планируем изменить процесс сбора данных о молодых украинских ребятах для того, чтобы на военный учет они могли стать уже с 14 лет. Для этого мы хотим предложить коллегам внести изменения в действующее законодательство, чтобы привлечь к этому процессу учебные заведения, средние общеобразовательные школы, техникумы и колледжи», — процитировал его портал «Антикор».

Он также заявил о возможном возвращении «Медицинской карты ребенка», благодаря которой информация о здоровье юношей будет храниться в учебном заведении.

По словам Саврасова, готовность документа составляет более 70%. Изменения планируются и в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации. На базе военкоматов будут создавать департаменты по работе с классными руководителями. Мальчиков с недостаточной физической подготовкой намерены обучать на механиков-водителей, а девочек — на поваров, медиков и аналитиков. Такие меры позволят решить проблему военных резервов и недостаточного обучения, с которой столкнулись в украинской армии, заключил депутат.

Ранее, в октябре прошлого года, идею мобилизовывать украинцев с 14 лет обнародовал лидер националистической партии «Братство» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Если Украина будет находиться «на грани уничтожения», то нужно призывать в ряды ВСУ всех, кто способен поднять и держать автомат, подчеркнул он.

В январе текущего года офис главы киевского режима Владимира Зеленского анонсировал поправки в законодательство о добровольном призыве в украинские войска мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Будут введены «добровольные контракты», по которым в армию смогут призывать мужчин до 25 лет, не подлежащих обязательной мобилизации, обещая финансовые поощрения, отметили в офисе.

Президент РФ Владимир Путин в декабре заявил, что украинские власти вполне могут снизить мобилизационный возраст до 18 лет, и это будет преступлением. Киевский режим может снижать возраст хоть до 14 лет, как в нацистской Германии, но это не изменит ситуации на поле боя, подчеркнул российский лидер.