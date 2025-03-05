Вашингтон, 5 марта, 2025, 16:29 — ИА Регнум. США прекратили передачу своих разведывательных данных киевскому режиму, которые могли быть использованы для ударов вглубь России. Об этом 5 марта заявил телеканал Sky News со ссылкой на источник с Украины.

AP/TASS

Тем не менее, по данным телеканала, обмен американскими разведданными не прекращен полностью.

«Источник назвал этот шаг «избирательным», указав, что это означает, что США по-прежнему будут делиться с Украиной разведывательной информацией, которая может быть использована для нападения на российские войска», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрич заявила, что ЦРУ подтвердило приостановку обмена разведданными с Украиной. Она уточнила, что пауза на боевом фронте и фронте разведки нужна, чтобы призвать всех к ответственности за мирное урегулирование.

Газета The Daily Mail также, ссылаясь на свои источники, отметила, что Вашингтон запретил Лондону снабжать Украину американскими разведданными. По информации издания, Белый дом начнет серьезно контролировать передачу данных через находящиеся на украинской территории агентства.

Днем ранее около 4:30 мск американская военная помощь Украине была приостановлена после конфликта главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 28 февраля. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт добавила, что вопрос о возобновлении поддержки будет зависеть исключительно от Трампа.