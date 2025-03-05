Москва, 5 марта, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Прошедшая зима стала второй в рейтинге самых теплых по России за всю историю наблюдений. Об этом 5 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Средняя температура зимы на всем Северном полушарии повторила рекордное достижение, установленное в прошлом году с точностью до 0,1 градуса. <…> На территории России зима оказалась второй самой теплой за всю историю наблюдений», — отметил специалист.

Он пояснил, что в каждом городе эксперты ведут свои наблюдения, поэтому точка отсчета у всех разная, но Гидрометцентр берет за точку отсчета 1891 год.

Вильфанд добавил, что на первом месте по высоким температурам оказалась зима 2019–2020 годов. Тогда средняя температура оказалась выше нулевой отметки, что было совершенно уникальным явлением.

Ранее метеорологи предсказали теплый март в Центральной России. По мнению специалистов, вполне возможно, что удивят погодные условия и жителей других областей страны.

21 февраля Вильфанд рассказал, что в Москве в начале марта температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов. По словам специалиста, снегопадов в этот период не ожидается.