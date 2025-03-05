Москва, 5 марта, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Россия и США продолжают работу по нормализации отношений, наметились определенные развязки. Об этом 5 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Уже есть какие-то развязки, при этом сохраняется большое количество вопросов, поэтому в этом смысле переговоры идут, начались, контакты существуют», — заявила она на лекции в рамках проекта «Форум в большом городе».

Захарова добавила, что Россия и США пока не вели конкретные переговоры по ситуации на Украине. Она также напомнила, что глава киевского режима Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с РФ.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры. Главы МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что стороны договорились о создании условий для возобновления сотрудничества и его расширения. В том числе они обсудили вопросы, касающиеся украинского конфликта.

27 февраля в Стамбуле прошла встреча директора североатлантического департамента МИД РФ посла Александра Дарчиева и заместителя помощника госсекретаря США по России и Центральной Европе Сонаты Коултер. Они обсудили вопросы деятельности дипмиссий и возвращение российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период с 2016 по 2018 год.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 марта отметил, что новая администрация США меняет внешнеполитический курс Вашингтона, и это во многом совпадает с видением Москвы. При этом для налаживания российско-американских отношений нужно пройти долгий путь, так как им был нанесен большой ущерб.