Вашингтон, 5 марта, 2025, 16:43 — ИА Регнум. США не исключают возможности возобновить военную помощь Украине в случае успеха переговоров с руководством киевского режима. Об этом 5 марта заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

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«Я думаю, что, если мы можем добиться успеха в этих переговорах и продвинуться к этим переговорам и фактически представить некоторые меры по укреплению доверия, президент [США Дональд Трамп] внимательно рассмотрит прекращение этой паузы (в предоставлении помощи. — Прим. ред.)», — рассказал он в интервью телеканалу Fox News.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта британская газета Daily Mail написала, что США запретили Британии передавать Украине американские разведданные. Эксперт по военной разведке Великобритании Фил Ингрэм уточнил, что американская сторона собирается жестко контролировать передачу своих разведданных Украине через находящиеся в Киеве агентства.

Перед этим агентство Reuters написало, что около 4:30 мск 4 марта военная помощь Украине от США прекратилась. Уточнялось, что Вашингтон предпринял такой шаг для пересмотра параметров помощи и понимания, помогает ли она в разрешении украинского конфликта.

Ранее, 28 февраля, в Белом доме прошла встреча Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и даже нецензурно выругаться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта заявил, что решение американских властей о приостановке американской военной помощи Украине станет шагом к мирному урегулированию конфликта.