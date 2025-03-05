Белгород, 5 марта, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Жительница Белгородской области решила, что под видом звонка от губернатора Вячеслава Гладкова на телефон поступил звонок от мошенника. Глава региона опубликовал видео разговора в Telegram-канале.

Антон Вергун/ТАСС

Он традиционно выборочно обзванивал жильцов поврежденных из-за обстрелов квартир, чтобы уточнить ход работ по восстановлению домов. На этот раз вместо указанного в документах мужчины трубку взяла некая женщина. Когда губернатор представился, она заявила, что является музыкантом и слышит — голос не похож на голос главы региона.

«Отнеслись настороженно. Но правильно, что люди с сомнением относятся к звонкам от незнакомых людей и перепроверяют», — написал Гладков, комментируя разговор.

Он выразил надежду, что в итоге его собеседница и житель квартиры увидят или кто-то из знакомых передаст информацию о достоверности звонка.

Ранее, в конце января, Гладков писал о фейковых сообщения про утечку данных. Губернатор отметил, что ложную информацию в соцсетях распространяли, в том числе используя голосовые сообщения, сгенерированные с помощью его речи.

В конце октября прошлого года ИА Регнум писало, как у знаменитого советского и российского художника мошенники выманили более 5 млн рублей, создав дипфейк мэра Москвы Сергея Собянина. Подставной градоначальник пообщался с ним по видеосвязи в начале сентября, после чего последовала череда звонков от «правоохранителей», выманивших обманным путем более 5 269 000 рублей. Деньги его вынудили передать «агенту ФСБ».