Москва, 5 марта, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Руководство «Роскосмоса» предложило Белоруссии рассмотреть проекты на сумму 6,3 млрд рублей. Об этом сообщили 5 марта в пресс-службе ведомства.

Кирилл Зыков/РИА Новости

По итогам встречи с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым в Москве глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что предложил Минску рассмотреть три новые программы и один проект. Он назвал сотрудничество с Белоруссией одним из приоритетных направлений международной деятельности России.

«Большое значение придаем совместным научно-исследовательским и технологическим работам в рамках программ Союзного государства, опытно-конструкторским работам, использованию интегрированной российско-белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли», — заявил Баканов.

Со своей стороны Мезенцев заявил, что совместная работа «Роскосмоса» и Национальной академии наук Белоруссии успешно продолжается и приносит значимые результаты.

В «Роскосмосе» напомнили, что российские и белорусские специалисты активно работают над созданием космического спутника дистанционного зондирования Земли и космической системы на его основе.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году на Международную космическую станцию отправилась первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская. На МКС ее доставил российский корабль «Союз МС». Она провела на орбите 14 суток. В апреле белорусский президент Александр Лукашенко присвоил Василевской звание Героя Белоруссии. Президент России Владимир Путин наградил белорусскую женщину-космонавта орденом Гагарина.