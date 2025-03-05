* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 5 марта, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Суд приговорил к 19 годам лишения свободы наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого взяли в плен в приграничных районах Курской области. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба СК России.

СК РФ

Отмечается, что суд признал достаточными собранные следствием доказательства для вынесения приговора Андерсону.

«Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве (пункты «а», «в» части 2 статьи 205, части 3 статьи 359 УК РФ)… Андерсону назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Суд и следствие установили, что Андерсон за материальное вознаграждение участвовал в боевых действиях против РФ и в ноябре 2024 года в составе украинских формирований незаконно вторгся на российскую территорию, где совершал преступления против мирного населения и затем был задержан.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года американского наемника Майкла Пола Малдонадо, воевавшего на стороне Киева, заочно приговорили к 14 годам заключения. Он проходил службу в рядах украинских войск, получая за это деньги и иное материальное обеспечение.

В конце июля в России заочно осудили наемников из Грузии и Латвии, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне киевского режима. Гражданин Грузии Шота Деметрашвили был приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, а гражданин Латвии Аниньш Атварс — к заочному наказанию в виде 13 лет лишения свободы.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 3 марта рассказал, что в рядах украинских формирований против России воюют свыше 3,3 тыс. наемников. Он уточнил, что против 871 наемника на основании собранных доказательств были вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых, ещё 652 наемника объявили в международный розыск.