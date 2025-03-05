Вашингтон, 5 марта, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты Америки приостановили обмен разведывательными данными с Украиной. Об этом 5 марта сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрич.

РИА Новости/ Константин Михальчевский

«Имелась в виду пауза на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира», — привела она слова Рэтклиффа в сообщении в соцсети X.

Ранее, 5 марта, газета The Daily Mail со ссылкой на источники написала, что США запретили Великобритании снабжать Украину американскими разведданными. СМИ отмечает, что Вашингтон будет серьезно контролировать передачу своих разведданных через находящиеся в Киеве агентства.

4 марта около 4:30 МСК военная помощь Украине от США прекратилась. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что решение о том, возобновят ли США поддержку Украины, зависит только от президента США Дональда Трампа.

Такое решение было принято на фоне прошедшей 28 февраля в Белом доме встречи Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В ходе неё американский лидер указал на неминуемость мирных переговоров, а Зеленский выступил за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Глава киевского режима также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом даже позволил себе нецензурно выругаться.

3 марта Трамп заявил, что Зеленскому следует проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. В этот же день высокопоставленный чиновник в Белом доме заявил, что Зеленский должен извиниться перед администрацией Трампа на камеру, чтобы вернуться к переговорам. Позже, 4 марта, глава киевского режима написал, что ему досадно из-за того, что встреча с Трампом «пошла не так». Он заявил, что готов работать над достижением мира под «сильным руководством» американского лидера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта заявлял, что при остановке поставок из США Украина потеряет большую часть получаемых боеприпасов, техники и разведывательных данных.