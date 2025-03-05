Брюссель, 5 марта, 2025, 15:27 — ИА Регнум. В Европарламенте захотели лишить Венгрию права голоса. Об этом 5 марта сообщило издание Politico со ссылкой на план общеевропейской партии Volt.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на пленарной сессии Европейского парламента

Уточняется, что парламентарии решили направить его лидерам европейских государств в преддверии экстренного саммита по Украине, назначенного на 6 марта.

План из девяти пунктов включает как лишение Венгрии права голоса, так и предложение сделать верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас министром иностранных дел объединения.

Также депутаты призвали развивать общеевропейскую армию, закрепив а данном контексте полномочия ЕС в области обороны.

Ранее, 4 марта, Politico писало, что лидеры стран ЕС из-за возражений Венгрии приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине на 20 млрд евро, предложенного Каллас. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже предупреждал, что страна заблокирует предложение «провоенных» стран Европы выделить Украине помощь, чтобы она отказалась от мирного урегулирования конфликта.

Будапешт не раз высказывался против продолжения украинского конфликта. В начале марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал начать переговоры с Россией по теме Украины. Он упомянул «стратегические разногласия» по украинскому вопросу, сохраняющиеся внутри ЕС. В связи с этим достижение консенсуса на европейском саммите 6 марта невозможно, отметил премьер и предложил не принимать на нем пространный документ с общими выводами.