Порядка 700 тыс. иностранцев находились в РФ нелегально на конец 2024 года
МВД: около 700 тыс. иностранцев находились в РФ нелегально на конец 2024 года
Москва, 5 марта, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Около 700 тыс. иностранцев к концу 2024 года незаконно пребывали на территории России. Об этом 5 марта заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
«По нашим оценкам, на конец года не имели основания пребывания порядка 700 тыс. иностранных граждан. До 30 апреля им предоставлена возможность урегулировать свой статус», — сообщил он в ходе расширенного заседания объединенной коллегии ведомства.
Колокольцев добавил, что по истечении срока против иностранных граждан будет задействован весь правовой инструментарий, в том числе и выдворение из страны.
Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин отметил, что миграционный вопрос в стране является чувствительным и острым. Глава государства также призвал повысить производительность труда для уменьшения количества иностранных граждан на рынке.
В начале ноября российский лидер подписал закон об ужесточении наказания за пособничество и организацию нелегальной миграции. Согласно новым требованиям, незаконный въезд в Россию или пересечение государственной границы страны повлечет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до 500 тыс. рублей.