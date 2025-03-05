Москва, 5 марта, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Около 700 тыс. иностранцев к концу 2024 года незаконно пребывали на территории России. Об этом 5 марта заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Антон Новодережкин/ТАСС

«По нашим оценкам, на конец года не имели основания пребывания порядка 700 тыс. иностранных граждан. До 30 апреля им предоставлена возможность урегулировать свой статус», — сообщил он в ходе расширенного заседания объединенной коллегии ведомства.

Колокольцев добавил, что по истечении срока против иностранных граждан будет задействован весь правовой инструментарий, в том числе и выдворение из страны.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин отметил, что миграционный вопрос в стране является чувствительным и острым. Глава государства также призвал повысить производительность труда для уменьшения количества иностранных граждан на рынке.

В начале ноября российский лидер подписал закон об ужесточении наказания за пособничество и организацию нелегальной миграции. Согласно новым требованиям, незаконный въезд в Россию или пересечение государственной границы страны повлечет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до 500 тыс. рублей.