Лондон, 5 марта, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет отправить британский контингент на Украину, чтобы применить пятую статью НАТО. Об этом 5 марта написало издание The National Interest.

Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari

«Очевидный план состоит в том, чтобы россияне нанесли несколько ударов по британским военным или технике, и таким образом оправдать призывы Лондона к применению пятой статьи», — сказано в статье.

По мнению автора, Стармер понимает, что британские войска на Украине не смогут показать эффективность из-за проблем, которые связаны с сокращением расходов на оборону государства. В связи с этим политик попытается заманить США в открытую войну с Россией, используя пятую статью НАТО, которая гласит, что если одно государство — член альянса становится жертвой вооруженного нападения, то все остальные участники союза должны воспринять это как нападение на альянс и предпринять ответные меры.

Ранее, 28 февраля, президент США Дональд Трамп поддержал пятую статью НАТО о коллективной безопасности, при этом уточнив, что применять ее на Украине не понадобится даже с учетом возможного появления европейских миротворцев.

Советник главы Белого дома Майк Уолтц отмечал, что США не видят ситуации, в которой Украина стала бы членом НАТО, а американским войскам пришлось бы напрямую принимать участие в ее защите.

Глава киевского режима Владимир Зеленский говорил, что Киев будет «строить НАТО» на своей территории, поскольку военный блок отказывается принимать Украину в свой состав. По его словам, ряд стран альянса выступает против членства Украины из-за того, что с идеей вступления не согласны США.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года подчеркивал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, отметил глава государства.