Москва, 5 марта, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Запад ввел антироссийские санкции в том числе в цветочном секторе, стремясь лишить российских женщин цветов, но попытка провалилась. Об этом 5 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Денис Абрамов/РИА Новости

Он посетил тепличный комплекс «Подосинки» и побеседовал с сотрудницами предприятия. Глава правительства отметил, что ситуация в отрасли по выращиванию цветов была непростой, но в результате их производство удалось увеличить вдвое.

«Санкционное давление, которое было оказано в том числе на такую отрасль, как цветоводство, конечно, сначала всех немножко повергло в шок, потому что много закупалось цветов. С другой стороны, это всегда возможность нарастить свое производство», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что для поддержки отрасли, кроме всего прочего, обеспечили льготные кредиты. Государство продолжит поддерживать отечественное цветоводство.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта агентство Reuters, ссылаясь на источники, заявило, что администрация США поручила госдепу и минфину подготовить список антироссийских санкций, которые могут быть смягчены. Его якобы планируют обсудить в ходе переговоров по улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день отметил, что поступает много сообщений о планах отменить антироссийские санкции, и все подобные случаи стоит учитывать. Тем не менее нужно ориентироваться на официальные заявления, но в США их пока никто не делал, подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что всевозможные санкции, введенные Западом против России, были направлены на ее ослабление, однако привели к обратному результату. Отечественная экономика растет, несмотря на действующие ограничения, темпами, которые выше среднемировых.