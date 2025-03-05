Вашингтон, 5 марта, 2025, 15:23 — ИА Регнум. В случае, если военная помощь Киеву от Вашингтона не будет возобновлена, боеприпасы для переданных украинским формированиям американских вооружений закончатся в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом 5 марта сообщило агентство Bloomberg.

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Уточняется, что в первую очередь имеются в виду боеприпасы для средств противовоздушной обороны, ударных ракетных систем и бронетехники производства США.

По словам автора, полное прекращение военной помощи от США может стать причиной того, что «Украина столкнется с возможностью поражения», если американская сторона в это же время не сможет добиться прекращения огня дипломатическим путем.

В то же время страны ЕС и Великобритания, несмотря на заявления о желании нарастить поддержку Украины, будут не в состоянии компенсировать выпадающие поставки от США из-за того, что собственные возможности их оборонной промышленности ограничены.

По информации агентства, с 2022 года США передали Украине три батареи ракетных систем ПВО Patriot, 12 ракетных комплексов класса «земля — воздух» NASAMS, 40 реактивных систем залпового огня HIMARS, свыше 3 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, 30 танков Abrams и сотни единиц бронетехники и артиллерийских орудий. Без продолжения передачи Киеву боеприпасов все это оружие станет бесполезным, добавляется в статье.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters ранее сообщило, что около 4:30 мск 4 марта американская военная помощь Украине была прекращена. Отмечалось, что такое решение было принято для пересмотра понимания, поможет ли это в разрешении конфликта.

Власти США пошли на такой шаг на фоне состоявшейся 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. На ней Трамп заявил о неминуемости переговоров, однако Зеленский выступил за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Последний также позволил себе возражать американскому лидеру и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом нецензурно выругался.

Высокопоставленной украинский чиновник 4 марта в беседе с газетой Politico предупредил, что решение Вашингтона о приостановке военной помощи Киеву приведет к дальнейшей потере Украиной территорий. Он также выразил надежду на то, что военная помощь от США будет возобновлена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта заявил, что решение Трампа о приостановке военной помощи Украине со стороны США является шагом к мирному урегулированию конфликта. По словам представителя Кремля, страны Европы попытаются каким-то образом компенсировать Киеву отказ Вашингтона от поставок оружия.