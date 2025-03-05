Вашингтон, 5 марта, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки оставили в силе решение о приостановке помощи Украине, несмотря на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского, в котором он выразил сожаление в связи с перепалкой в Белом доме. Об этом 5 марта написало издание The New York Times.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Накануне Зеленский написал в соцсети X, что ему досадно из-за того, что встреча с президентом США Дональдом Трампом «пошла не так». Глава киевского режима заявил, что готов работать над достижением мира под «сильным руководством» американского лидера.

По мнению издания, президент США, по-видимому, благосклонно отнесся к словам Зеленского.

«Однако Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшую поставку оружия и другой важной помощи Украине», — сказано в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский в присутствии журналистов устроил перепалку с Трампом, когда последний потребовал от него согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия.

Он также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе при этом даже нецензурную брань. После этого в США предложили Зеленскому либо извиниться за перепалку в Овальном кабинете, либо уйти в отставку.

3 марта Трамп заявил, что Зеленскому следует проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. В этот же день высокопоставленный чиновник в Белом доме заявил, что Зеленский должен извиниться перед администрацией Трампа на камеру, чтобы вернуться к переговорам.

4 марта около 4:30 мск военная помощь Украине от США прекратилась. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что решение о том, возобновят ли США поддержку Украины, зависит только от Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день отметил, что США до настоящего времени оставались основным поставщиком оружия для киевского режима. Если американская сторона действительно приостановит военную помощь, это станет лучшим вкладом в урегулирование украинского конфликта, подчеркнул он. Поведение Зеленского в Белом доме Песков назвал полным отсутствием дипломатических способностей.