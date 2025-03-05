Тобольск, Тюменская область, 5 марта, 2025, 15:50 — ИА Регнум. В рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы» Вечный огонь на мемориале в селе Вагай Тюменской области подключили к сетевому природному газу. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба организатора мероприятия ПАО «Газпром».

Пресс-служба ПАО «Газпром»

«Ранее мемориал работал на сжиженном газе, сейчас переведен на сетевое топливо. Газовики проложили сети, установили газораспределительный пункт, горелку и символическую звезду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что частицу пламени для зажжения доставили с мемориального комплекса на площади Победы в Тобольске. В мероприятии приняли участвовали замгубернатора Тюменской области Павел Перевалов и заместитель гендиректора «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.

Как ранее передавало ИА Регнум, 21 февраля стартовала Эстафета Вечного огня. До 9 мая планируется газифицировать свыше 120 мемориалов еженедельно по всей стране, а также подготовить уже действующие огни ко Дню Победы. До этого Вечные огни зажглись в Республике Алтай, Новгородской, Рязанской и Тамбовской областях.

16 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Российский лидер принял такое решение в связи с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне и предложил вспомнить тех, кто защищал Родину и в других войнах.