Киев, 5 марта, 2025, 14:56 — ИА Регнум. В украинском и международном законодательстве нет инструментов, чтобы добиться ограничения на территории Украины русскоязычной музыки на стриминговых платформах, таких как Apple Music и Spotify. Об этом 5 марта заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Олег Елков/ТАСС

17 февраля на сайте украинского правительства появилась петиция с требованием пересмотреть правила лицензирования контента на стриминговых платформах и обязать их блокировать русскоязычную музыку. Всего за несколько дней обращение набрало 25 тыс. подписей, что, как утверждается, стало достаточным основанием для его рассмотрения правительством. Авторы петиции уверяют, что русскоязычные песни «угрожают украинской идентичности» и финансово поддерживают музыку в России.

«В международном праве, украинском законодательстве и в правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку», — говорится в ответе Шмыгаля на петицию.

При этом украинский премьер заявил, что необходимо усовершенствовать нормативную базу в этой сфере для «обеспечения информационной и национальной безопасности». Он поручил минкультуры, минцифры и минюсту проработать этот вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля украинский телеканал «Эспрессо» со ссылкой на минобразования страны сообщил, что национальный совет по телевидению и радиовещанию займётся вопросом ограничения доступа к русскоязычной музыке на стриминговых сервисах.

23 февраля полиция в Киеве начала проверку одного из ночных клубов из-за исполнения там песен на русском языке. Поводом стало появившееся в украинских Telegram-каналах видео, на котором посетители танцуют под композиции уехавшего из России рэпера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).