Хабаровск, 5 марта, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Форумы муниципальных депутатов «Единой России» — это прямой диалог, который помогает донастроить работу всей партийной инфраструктуры. С таким заявлением выступил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на форуме в Хабаровске.

«Единая Россия» Владимир Якушев

По словам Якушева, такие мероприятия, как Год первичных отделений и Год муниципального депутата, дают партии возможность поднять проблематику и найти решения местных вопросов. Кроме того, работа с муниципальными депутатами от партии — прямое продолжение работы с первичными отделениями и они должны действовать в «сцепке», добавил он.

«От муниципальных депутатов очень многое зависит. Иногда они решают простые вопросы. Но именно на их решение благодарно реагируют люди. И если мы работаем, постоянно решая такие задачи и поддерживая с людьми диалог, то можем смело претендовать на звание народной партии», — подчеркнул Владимир Якушев.

Он отметил необходимость поднять проблематику, которая волнует муниципальных депутатов по аналогии с тем, как это было сделано с партийными первичками. «В прошлом году мы поменяли положение о первичках, перезапустили конкурс первичных отделений. Дали людям мотивацию работать над решением задач, которые постоянно ставим», — пояснил секретарь генсовета.

Такая же мотивация должна появиться и у муниципальных депутатов. «Только в таком формате мы наладим диалог и реально дадим возможность всей партийной инфраструктуре эффективно работать. Нам необходимо, чтобы все наши первички — местные, региональные отделения, руководящие органы — работали как одно целое, как единая команда», — подчеркнул Якушев.

В свою очередь, скоординированная работа над решением проблем людей позволит «Единой России» называться народной партией. «Претендовать на это можно тогда, когда мы, невзирая на политические циклы, постоянно работаем с людьми. Не боимся идти к людям, не только когда всё хорошо, но и когда трудно. Говорим с ними, вовремя оказываемся рядом», — пояснил Якушев.

«Единая Россия»

Таким образом, депутаты должны лучше чувствовать людей, а не быть просто партийной номенклатурой. «Когда все мы будем принимать решения таким образом, помнить о каждом человеке в самом дальнем уголке нашей страны, тогда избирательные кампании будут проходить по-другому. То доверие, которое будет у людей, невозможно будет выключить. Мы должны стремиться к такой работе», — заключил Владимир Якушев.

Как отметил секретарь хабаровского регионального отделения партии Максим Иванов, муниципальный депутатский корпус «Единой России» во всех районах и населённых пунктах края насчитывает 1,7 тысячи человек. «Это обширная партийная сеть, каждый из представителей которой ежедневно находится на прямой связи с жителями региона в городах, посёлках и муниципальных районах Хабаровского края, муниципальные депутаты возглавляют на местах партийные проекты», — сказал Иванов.

По его словам, объявленный председателем партии Год муниципального депутата стал для хабаровского регионального отделения особенно актуальным решением. Он подчеркнул важность закрепления успеха после победы на выборах. «А сделать это можно, только находясь в тесном контакте с избирателем. Именно в этом и заключается роль муниципального депутата», — отметил Максим Иванов.

Участники форума также обсудили проблемы кадрового дефицита в местном самоуправлении, необходимости создания расширенных политических курсов, в том числе, на базе высшей партийной школы «Единой России», развития прямого и постоянного диалога с жителями и вовлечения их в решение вопросов местного самоуправления. В частности, инициативное бюджетирование и участие в программе формирования комфортной городской среды.

Кроме того, на форуме обсудили поддержку участников СВО и членов их семей. О её развитии спросил участник СВО, депутат Хабаровской городской думы Константин Головко. «Это то, чем партия занимается, занималась и будет заниматься. По предложениям «Единой России» принято 130 законов. Где-то ещё возникают точечные решения, идут донастройки — эта работа продолжится», — ответил на вопрос Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что поставленная президентом РФ задача по выполнению обязательств перед бойцами и членами их семей будет выполнена. Якушев также напомнил, что «Единая Россия» направила в новые и прифронтовые регионы 140 тысяч тонн гуманитарной помощи. «Партия занимает активную позицию по мерам поддержки в регионах, почти во всех по инициативе «Единой России» принимается максимальное количество законов в этой части. Все стремятся к тому, чтобы обеспечить максимальный пакет мер поддержки бойцам», — сказал Владимир Якушев.

«Единая Россия»

Активную волонтёрскую работу ведут активисты «Единой России» и «Молодой гвардии «Единой России». Кроме того, они служат добровольцами, в том числе в подразделении «ГРОМ «Каскад». Помимо этого, развивается направление по поддержке участников СВО, решивших идти в политику. По итогам Единого дня голосования — 2024 304 ветерана СВО стали депутатами от «Единой России», напомнил секретарь генсовета. «В этом году мы планируем, что депутатских мандатов должно быть больше», — сообщил Владимир Якушев.

Шла речь и о муниципальной реформе — о развитии системы местного самоуправления секретаря генсовета спросил депутат Хабаровского муниципального района Андрей Дубков. «В новом законе, который должен быть принят в середине марта, регионам даётся право решать, какая система местного самоуправления должна действовать на уровне субъекта РФ. Это, как мне кажется, самое правильное решение», — ответил Владимир Якушев.

Он также сообщил, что «Единая Россия» планирует провести форумы муниципальных депутатов по всей стране.

Пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области Антон Холодов

На территории Вологодской области в скором времени стартует проект «Школа депутатов», автором которого является депутат фракции «Единая Россия» Законодательного собрания области, председатель постоянного комитета по вопросам местного самоуправления Законодательного собрания Вологодской области Антон Холодов. Цель проекта — повысить компетенции тех депутатов, которые напрямую работают с населением.

«Впервые именно в нашем регионе будет применен столь основательный подход к подготовке парламентариев. Это уникальный проект, который позволит обобщить лучшие депутатские практики, в том числе и из других регионов, и представить их в виде курса», — рассказал Антон Холодов.

По его словам, в рамках проекта планируется установить профессиональный стандарт депутата, по которому избранник должен соответствовать восьми критериям, главный из которых — эффективное решение проблем граждан. Кроме того, проект поможет поднять престиж работы народного избранника.

«Важно, чтобы жители знали, что могут рассчитывать на помощь и обратную связь своих избранников», — заключил Холодов.