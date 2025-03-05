Москва, 5 марта, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Продажи автомобилей в России в феврале, если не учитывать показатели февраля 2023 года, побили десятилетний антирекорд. Об этом 5 марта заявил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По данным организации, в феврале в России продали 79 941 единицу новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 24% меньше, чем в том же месяце 2024 года. Эксперты ассоциации считают, что негативное влияние на продажи автомобилей оказали повышение утилизационного сбора, снижение доступности кредитов и изменения в налоговой системе.

«Февраль 2025 г. (за исключением февраля 2023 года) поставил десятилетний антирекорд. В ближайшее время, вероятнее всего, тренд на сокращение продаж сохранится», — процитировали Калицева в пресс-релизе АЕБ.

При этом он надеется, что во втором полугодии ситуация улучшится за счет поддержки спроса со стороны государства. В ассоциации ожидают, что по итогам года в стране продадут 1,4 млн легковых автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минпромторг РФ сообщил, что в стране в 2024 году продали 1,836 млн новых транспортных средств, что на 39% больше, чем годом ранее. В том числе было продано 1,554 млн легковых автомобилей. Это на 47% больше прошлогоднего показателя.

Замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дмитрий Чернов заявил, что в 2024 году в России легковых автомобилей выпустили на 38% больше, чем годом ранее. Рост производства по легкому коммерческому транспорту составил 27%.