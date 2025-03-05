Москва, 5 марта, 2025, 14:43 — ИА Регнум. На Украине действуют целые производства по мошенническому выкачиванию денег россиян. Об этом 5 марта на коллегии МВД РФ заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Целое криминальное производство по мошенническому выкачиванию денег у россиян посредством интернета сосредоточено сегодня на Украине», — рассказал Колокольцев.

Данные Министерства внутренних дел России свидетельствуют о том, что доля киберпреступлений от общего числа преступлений составляют 40%. Российские правоохранители совершенствуют подходы к противодействию трансграничному доступу злоумышленников к услугам связи.

«В отчетном периоде в ходе проведенных мероприятий изъято порядка 1,2 тыс. sim-карт банков и 2 млн sim-карт различных операторов», — рассказал Колокольцев.

Выступая на коллегии МВД, президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году ущерб от преступлений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Он обратил внимание на то, что почти четверть обманутых людей составили пенсионеры, и призвал искать новые методы противодействия киберугрозам.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов заявил, что государство не должно перекладывать на граждан ответственность по противодействию мошенникам. По его словам, в 2024 году телефонные мошенники украли у россиян около 300 млрд рублей, причем почти все звонки поступали из кол-центров на Украине. Жертвами злоумышленников становятся люди из всех социальных групп, подчеркнул эксперт. Он призвал государство полностью блокировать звонки с территории Украины.