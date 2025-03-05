Москва, 5 марта, 2025, 14:36 — ИА Регнум. В условиях проведения спецоперации российская правоохранительная сфера не должна допускать расхлябанности. Об этом 5 марта заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Евгений Биятов/РИА Новости

Президент привел в пример меры безопасности, которые советские правоохранители применяли в начале Великой Отечественной войны. При этом глава государства отметил, что не призывает копировать их.

«В условиях навязанного нам вооруженного конфликта, проведения СВО вся правоохранительная сфера и ключевое её звено — МВД всю свою деятельность, безусловно, должна строить исходя из этих угроз, которые возникают в сегодняшней ситуации», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо обеспечить и гарантировать дисциплину, порядок и строгое соблюдение закона.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951415" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент — о работе МВД по борьбе с коррупцией

«Никакой расхлябанности ни в коем случае, ни по одному направлению деятельности допускать нельзя», — отметил президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин отмечал, что украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются использовать каналы действующих преступных групп в Донбассе и Новороссии. Диверсантам и пособникам неонацизма нельзя позволить получить российские паспорта под видом жителей новых регионов. Глава государства заявил об огромной ответственности, которая лежит на российских силовиках. Именно по работе правоохранителей люди зачастую судят о силе российского закона.