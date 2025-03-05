Москва, 5 марта, 2025, 14:39 — ИА Регнум. России навязали вооруженный конфликт на Украине. Об этом 5 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенной коллегии МВД.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В условиях навязанного нам вооруженного конфликта, проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера и ключевое её звено — МВД — всю свою деятельность, безусловно, должна строить исходя из этих угроз, которые, безусловно, возникают в сегодняшней ситуации», — отметил глава государства.

Путин уточнил, что в этой ситуации необходимо абсолютно обеспечить и гарантировать порядок, дисциплину и строгое соблюдение закона, и добавил, что также нельзя допускать никакой расхлябанности ни по одному из направлений деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что конфликт между Россией и Украиной не был неизбежен и его спровоцировали. В связи с этим он призвал не обвинять Москву в его начале.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 февраля назвал причиной начала украинского конфликта решение Запада принять Украину в НАТО. Глава венгерского правительства отметил, что для него осталось загадкой, почему западные политики считали, что Россия никак не будет реагировать на это.

В марте 2024 года Путин указывал на то, что в современных условиях нельзя исключить полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. Глава государства подчеркнул, что в этом случае мир окажется на грани третьей мировой войны, и добавил, что в таком варианте развития ситуации вряд ли кто-либо заинтересован.