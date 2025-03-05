Москва, 5 марта, 2025, 14:30 — ИА Регнум. На Северном Кавказе в 2024 году нейтрализовано 27 участников незаконных вооруженных формирований. Об этом 5 марта заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

РИА Новости/ФСБ РФ

«Значительное внимание уделялось Северо-Кавказскому региону. В результате мероприятий, проведенных совместно с Федеральной службой безопасности и Росгвардией, в прошедшем году нейтрализовано 27 активных участников незаконных вооруженных формирований», — сообщил он на расширенном заседании коллегии ведомства.

Министр добавил, что еще 135 участников незаконных вооруженных формирований было задержано.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 марта в поселке Семендер в Махачкале был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики нейтрализовали четырех вооруженных бандитов, которые планировали теракт на объекте регионального управления МВД в Каспийске. Преступники оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

На месте вооруженного столкновения с боевиками и в расположенном поблизости тайнике силовики обнаружили самодельные бомбы, гранаты, огнестрельное автоматическое оружие.

Глава Дагестана Сергей Меликов 5 марта заявил, что расценивает нападение боевиков в Махачкале как провальную попытку дестабилизировать ситуацию в регионе. Он уточнил, что деятельность банды координировали члены группировки «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Никто из силовиков и гражданских лиц не пострадал.