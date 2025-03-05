Красноярск, 5 марта, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» благодаря внедрению новых технологий сэкономила около 900 млн рублей в 2024 году. Всего специалисты предприятия разработали и внедрили 14 инноваций, которые повышают продуктивность добывающих скважин на 17%.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Славнефть-Красноярскнефтегаз» сэкономил 900 млн благодаря инновациям

Наибольшую экономию дали проекты учета попутного нефтяного газа, модернизации системы ремонта электрооборудования, сокращения сроков строительства скважин. Высокий эффект также получен за счёт оптимизации конструкции скважин при бурении в условиях поглощений и применения инновационного по своему составу растворителя для обработки призабойной зоны пласта.

За семь лет реализации программы повышения производственной эффективности специалисты «Славнефть-Красноярскнефтегаза» разработали 139 проектов повышения производственной эффективности, из которых 91 был внедрён в производство. Совокупный экономический эффект от внедрённых решений превысил 15 млрд рублей.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» — совместное предприятие ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть»