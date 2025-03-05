«Славнефть-Красноярскнефтегаз» сэкономил 900 млн благодаря инновациям
Красноярск, 5 марта, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» благодаря внедрению новых технологий сэкономила около 900 млн рублей в 2024 году. Всего специалисты предприятия разработали и внедрили 14 инноваций, которые повышают продуктивность добывающих скважин на 17%.
Наибольшую экономию дали проекты учета попутного нефтяного газа, модернизации системы ремонта электрооборудования, сокращения сроков строительства скважин. Высокий эффект также получен за счёт оптимизации конструкции скважин при бурении в условиях поглощений и применения инновационного по своему составу растворителя для обработки призабойной зоны пласта.
За семь лет реализации программы повышения производственной эффективности специалисты «Славнефть-Красноярскнефтегаза» разработали 139 проектов повышения производственной эффективности, из которых 91 был внедрён в производство. Совокупный экономический эффект от внедрённых решений превысил 15 млрд рублей.
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» — совместное предприятие ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть»