Москва, 5 марта, 2025, 14:51 — ИА Регнум. В России в 2024 году число убийств сократилось на 10%. Об этом 5 марта рассказал глава МВД Владимир Колокольцев во время ежегодного расширенного заседания коллегии министерства.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Существенно уменьшилось количество убийств — на 10%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 8%, разбоев — на 16%, грабежей — на 20%, угонов — на 13%. Безопаснее стало в общественных местах. Число посягательств сократилось на 14%», — сообщил глава МВД.

Он уточнил, что в стране раскрываются все разбойные нападения. К тому же МВД демонстрирует высокие результаты по раскрытию убийств.

«В целом ряде регионов показатель раскрываемости убийств и фактов тяжкого причинения вреда здоровью — 100%. При этом мы достигли 100%-ной раскрываемости в 61 субъекте РФ случаев, повлекших смерть потерпевшего», — сказал глава МВД.

Колокольцев также подчеркнул, что в России наблюдается оздоровление криминальной обстановки. Помимо этого, повысился уровень защищенности граждан.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии МВД также сообщил о росте раскрываемости убийств, разбойных нападений и квартирных краж. Он добавил, что сокращается число так называемых «рецидивов», когда те, кто понесли наказание, вновь совершают преступление.

2 апреля 2024 года Путин заявил, что МВД необходимо повысить раскрываемость преступлений, в том числе совершённых в прошлые годы. Он также призвал обратить внимание на рост количества преступлений с использованием информационных технологий почти на 30%. Глава государства сообщил, что произошло 680 тыс. таких правонарушений, ущерб от них превысил 156 млрд рублей.