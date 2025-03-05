ВСУ за время вторжения в Курскую область потеряли свыше 65 тыс. бойцов
Москва, 5 марта, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Украинские формирования за время вторжения в приграничные районы Курской области потеряли в общей сложности более 65 тыс. бойцов. Об этом 5 марта сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что за сутки украинская армия потеряла на этом направлении более 215 военных, танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два миномета.
Кроме того, были уничтожены стация радиоэлектронной разведки, инженерная машина разграждения и шесть пунктов управления дронами.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 060 военнослужащих, 384 танка, 295 боевых машин пехоты», — проинформировали в ведомстве.
Также украинские формирования лишились за время вторжения в курское приграничье 255 бронетранспортеров, 2131 боевой бронированной машины, 2307 автомобилей, 510 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня и множества другой техники.
Как сообщало ИА Регнум, 3 марта 12 бойцов украинских формирований за сутки сдались в плен в приграничье Курской области. Российские военные нанесли удары по позициям противника у Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Олешни, Рубанщины, Старой Сорочины, Суджи, Черкасского Поречного и Южного.
Кроме того, ВС РФ поразили личный состав и технику противника возле Бондаревки, Викторовки, Горналя, Дмитрюков, Зазулевки, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Косицы, Локни, Меловой, Николаевки и Черкасской Конопельки в Курской области, а также в Басовке, Беловодах, Журавке, Мирополье, Новеньком и Юнаковке в Сумской области.