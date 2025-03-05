Москва, 5 марта, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Украинские формирования за время вторжения в приграничные районы Курской области потеряли в общей сложности более 65 тыс. бойцов. Об этом 5 марта сообщили в Министерстве обороны России.

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Отмечается, что за сутки украинская армия потеряла на этом направлении более 215 военных, танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два миномета.

Кроме того, были уничтожены стация радиоэлектронной разведки, инженерная машина разграждения и шесть пунктов управления дронами.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 060 военнослужащих, 384 танка, 295 боевых машин пехоты», — проинформировали в ведомстве.

Также украинские формирования лишились за время вторжения в курское приграничье 255 бронетранспортеров, 2131 боевой бронированной машины, 2307 автомобилей, 510 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня и множества другой техники.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта 12 бойцов украинских формирований за сутки сдались в плен в приграничье Курской области. Российские военные нанесли удары по позициям противника у Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Олешни, Рубанщины, Старой Сорочины, Суджи, Черкасского Поречного и Южного.

Кроме того, ВС РФ поразили личный состав и технику противника возле Бондаревки, Викторовки, Горналя, Дмитрюков, Зазулевки, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Косицы, Локни, Меловой, Николаевки и Черкасской Конопельки в Курской области, а также в Басовке, Беловодах, Журавке, Мирополье, Новеньком и Юнаковке в Сумской области.